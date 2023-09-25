Оппозиция Молдавии призвала распустить группу по организации выборов
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Заявление распространила пресс-служба партии.
В нём говорится, что молдавские власти изобрели «карательно-пропагандистскую машину для надзора за выборами».
«Партия «Шанс» выступает за роспуск Межведомственной рабочей группы по организации местных выборов как формирования абсолютно незаконного и лишённого всякой общественной пользы», — отметили в политсиле.
В «Шансе» добавили, что эта группа нарушает Избирательный кодекс Молдавии.
23 сентября сообщалось, что в офисе оппозиционной партии «Шанс» в Кишинёве сотрудники правоохранительных органов Молдавии искали бомбу.