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Оппозиция Молдавии призвала распустить группу по организации выборов

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Молдавская оппозиционная партия «Шанс» призвала распустить Межведомственную рабочую группу по организации местных выборов как незаконную.
Оппозиция Молдавии призвала распустить группу по организации выборов
  • Gettyimages.ru

Заявление распространила пресс-служба партии. 

В нём говорится, что молдавские власти изобрели «карательно-пропагандистскую машину для надзора за выборами».

«Партия «Шанс» выступает за роспуск Межведомственной рабочей группы по организации местных выборов как формирования абсолютно незаконного и лишённого всякой общественной пользы», — отметили в политсиле.

В «Шансе» добавили, что эта группа нарушает Избирательный кодекс Молдавии.

23 сентября сообщалось, что в офисе оппозиционной партии «Шанс» в Кишинёве сотрудники правоохранительных органов Молдавии искали бомбу.

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