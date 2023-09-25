Росгвардия обнаружила в ЛНР схрон с иностранным оружием
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Схрон был оборудован в доме, где ранее проживал военнослужащий ВСУ», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в тайнике сотрудники Росгвардии обнаружили гранатомёт RPG-75M, патроны, ручные гранаты, противотанковую мину, а также украинскую военную форму и флаг нацбатальона «Айдар»*.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что сотрудники полиции совместно с росгвардейцами обнаружили схрон с боеприпасами в Запорожской области.
* «Айдар» — признан в России экстремистским и запрещён.