Росгвардия обнаружила в ЛНР схрон с иностранным оружием

Сотрудники Росгвардии обнаружили на территории Луганской Народной Республики схрон с иностранным вооружением.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Схрон был оборудован в доме, где ранее проживал военнослужащий ВСУ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в тайнике сотрудники Росгвардии обнаружили гранатомёт RPG-75M, патроны, ручные гранаты, противотанковую мину, а также украинскую военную форму и флаг нацбатальона «Айдар»*.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что сотрудники полиции совместно с росгвардейцами обнаружили схрон с боеприпасами в Запорожской области.

* «Айдар» — признан в России экстремистским и запрещён.