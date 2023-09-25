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Росгвардия обнаружила в ЛНР схрон с иностранным оружием

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Сотрудники Росгвардии обнаружили на территории Луганской Народной Республики схрон с иностранным вооружением.
Росгвардия обнаружила в ЛНР схрон с иностранным оружием
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

«Схрон был оборудован в доме, где ранее проживал военнослужащий ВСУ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в тайнике сотрудники Росгвардии обнаружили гранатомёт RPG-75M, патроны, ручные гранаты, противотанковую мину, а также украинскую военную форму и флаг нацбатальона «Айдар»*.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что сотрудники полиции совместно с росгвардейцами обнаружили схрон с боеприпасами в Запорожской области.

* «Айдар» — признан в России экстремистским и запрещён.

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