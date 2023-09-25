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Пушилин — о новых поставках техники Киеву: ход боевых действий это не переломит

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что новые поставки техники Украине были ожидаемым шагом, но ход боевых действий переломить они не смогут.
Пушилин — о новых поставках техники Киеву: ход боевых действий это не переломит
  • РИА Новости

«Для нас неудивительно, что противник пока идёт по пути наращивания потенциала и повышения градуса — я говорю не только о вооружённых формированиях Украины, я говорю и о западном кураторстве», — цитирует его РИА Новости.

По словам Пушилина, российская сторона пока не видит предпосылок к тому, чтобы как-то снижалось количество поставок вооружения.

«Сказать, что это никак не повлияет на безопасность военнослужащих и гражданского населения, о чём больше всего у нас переживаний, конечно же, было бы неправильно. Сможет это переломить ход военной операции? Конечно же, нет», — добавил он.

По его словам, ВС России будут реализовывать соответствующие контрмеры.

Ранее глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов признал, что американские танки Abrams «долго не проживут» на поле боя.

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