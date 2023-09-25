Российские военные отразили атаку превосходящих сил украинской армии в районе населённого пункта Урожайное на Южно-Донецком направлении, сообщает Минобороны России.

«За день украинские штурмовики дважды предпринимали попытки атаковать опорный пункт превосходящими силами, но пробить оборону бойцов 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады не смогли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе контактного боя 12 бойцам ВСУ противостояли пять российских военных.

Украинские военнослужащие были вынуждены отступить, все российские бойцы были удостоены ордена Мужества.

Владимир Зеленский ранее признал, что не знает, способна ли украинская армия добиться успеха в наступлении до конца 2023 года.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71 тыс. человек в ходе контрнаступления.