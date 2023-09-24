Экс-премьер Молдавии: Кишинёв должен был вести переговоры с «Газпромом»
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Такое мнение высказал экс-премьер Молдавии Александр Муравский в эфире телеканала ITV, передаёт ТАСС.
Он добавил, что Кишинёв в переговорах с «Газпромом» выбрал путь, ориентируясь на конъюнктурные геополитические интересы.
«По моему мнению, мы сейчас в серьёзном бизнес-обществе выглядим, в определённой степени, как шулеры, которые наделали долгов, а потом что-то нашли и заявляем, что мы не будем платить», — сказал Муравский.
Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о нежелании выплачивать якобы необоснованные долги перед «Газпромом».