Экс-премьер Молдавии: Кишинёв должен был вести переговоры с «Газпромом»

Власти Молдавии после аудита исторической задолженности «Молдовгаза» перед «Газпромом» должны были начать проведение переговоров с российской компанией, а не «становиться в позу».

Такое мнение высказал экс-премьер Молдавии Александр Муравский в эфире телеканала ITV, передаёт ТАСС.

Он добавил, что Кишинёв в переговорах с «Газпромом» выбрал путь, ориентируясь на конъюнктурные геополитические интересы.

«По моему мнению, мы сейчас в серьёзном бизнес-обществе выглядим, в определённой степени, как шулеры, которые наделали долгов, а потом что-то нашли и заявляем, что мы не будем платить», — сказал Муравский.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о нежелании выплачивать якобы необоснованные долги перед «Газпромом».