Узнать больше

Экс-премьер Молдавии: Кишинёв должен был вести переговоры с «Газпромом»

Короткая ссылка
Власти Молдавии после аудита исторической задолженности «Молдовгаза» перед «Газпромом» должны были начать проведение переговоров с российской компанией, а не «становиться в позу».
Экс-премьер Молдавии: Кишинёв должен был вести переговоры с «Газпромом»
  • AP

Такое мнение высказал экс-премьер Молдавии Александр Муравский в эфире телеканала ITV, передаёт ТАСС.

Он добавил, что Кишинёв в переговорах с «Газпромом» выбрал путь, ориентируясь на конъюнктурные геополитические интересы.

«По моему мнению, мы сейчас в серьёзном бизнес-обществе выглядим, в определённой степени, как шулеры, которые наделали долгов, а потом что-то нашли и заявляем, что мы не будем платить», — сказал Муравский.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о нежелании выплачивать якобы необоснованные долги перед «Газпромом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить