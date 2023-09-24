RT: в армянское село Корнидзор прибыли первые беженцы из Нагорного Карабаха
- AFP
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Об этом сообщил военкор RT Илья Васюнин.
Приехало несколько машин. Женщины и дети заходят в центр регистрации, который находится рядом с Лачинским коридором.
Также ожидается прибытие колонны из машин скорой помощи, которые доставят в больницы раненых.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство готово принять армян из Нагорного Карабаха в случае возникновения необходимости.