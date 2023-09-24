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RT: в армянское село Корнидзор прибыли первые беженцы из Нагорного Карабаха

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В село Корнидзор в Сюникской области Армении прибыли первые беженцы из Нагорного Карабаха.
RT: в армянское село Корнидзор прибыли первые беженцы из Нагорного Карабаха
  • AFP
  • © Russian Defence Ministry

Об этом сообщил военкор RT Илья Васюнин.

Приехало несколько машин. Женщины и дети заходят в центр регистрации, который находится рядом с Лачинским коридором.

Также ожидается прибытие колонны из машин скорой помощи, которые доставят в больницы раненых.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство готово принять армян из Нагорного Карабаха в случае возникновения необходимости.

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