RT: в армянское село Корнидзор прибыли первые беженцы из Нагорного Карабаха

В село Корнидзор в Сюникской области Армении прибыли первые беженцы из Нагорного Карабаха.

Об этом сообщил военкор RT Илья Васюнин.

Приехало несколько машин. Женщины и дети заходят в центр регистрации, который находится рядом с Лачинским коридором.

Также ожидается прибытие колонны из машин скорой помощи, которые доставят в больницы раненых.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство готово принять армян из Нагорного Карабаха в случае возникновения необходимости.