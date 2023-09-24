«Известия» опубликовали кадры зачистки Запорожской области от ВСУ

«Известия» опубликовали снятые с дрона кадры, на которых бойцы 70-го гвардейского мотострелкового полка зачищают Запорожскую область от украинских боевиков.

На видеоматериалах видно, как военнослужащий ВС России обнаружил отряд 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии, состоящий из двух человек.

Отмечается, что украинские военнослужащие находились в окрестностях села Новопокровка, спрятавшись за бетонной стеной.

Боец Вооружённых сил России уничтожил боевиков ВСУ несколькими выстрелами, пишут «Известия».

Ранее спецкор RT Александр Пискунов сообщил, что отдельный разведбат 42-й дивизии ВС России уничтожил в районе села Работино штурмовую группу 46-й аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины, которая проходила подготовку в Великобритании.