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«Известия» опубликовали кадры зачистки Запорожской области от ВСУ

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«Известия» опубликовали снятые с дрона кадры, на которых бойцы 70-го гвардейского мотострелкового полка зачищают Запорожскую область от украинских боевиков.

На видеоматериалах видно, как военнослужащий ВС России обнаружил отряд 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии, состоящий из двух человек.

Отмечается, что украинские военнослужащие находились в окрестностях села Новопокровка, спрятавшись за бетонной стеной.

Боец Вооружённых сил России уничтожил боевиков ВСУ несколькими выстрелами, пишут «Известия».

Ранее спецкор RT Александр Пискунов сообщил, что отдельный разведбат 42-й дивизии ВС России уничтожил в районе села Работино штурмовую группу 46-й аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины, которая проходила подготовку в Великобритании.

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