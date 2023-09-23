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WP: Киев лишился большого количества военной техники в районе Работина

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Украинские войска потеряли много военной техники в ходе боевых действий в районе населённых пунктов Работино и Вербовое на Запорожском направлении.

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на командира штурмового подразделения ВСУ.

«Там было потеряно много техники», — заявил он.

Командир сообщил, что среди уничтоженной военной техники немецкие боевые машины пехоты, а также бронетранспортёры Stryker американского производства.

Ранее сообщалось, что отдельный разведбат 42-й дивизии ВС России уничтожил в районе Работино штурмовую группу 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

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