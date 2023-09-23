WP: Киев лишился большого количества военной техники в районе Работина
Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на командира штурмового подразделения ВСУ.
«Там было потеряно много техники», — заявил он.
Командир сообщил, что среди уничтоженной военной техники немецкие боевые машины пехоты, а также бронетранспортёры Stryker американского производства.
Ранее сообщалось, что отдельный разведбат 42-й дивизии ВС России уничтожил в районе Работино штурмовую группу 46-й аэромобильной бригады ВСУ.