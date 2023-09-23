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Экс-разведчик ВС США Риттер заявил об огромных потерях в рядах ВСУ

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону заявил об огромных потерях в рядах украинских военных.

«Когда потери подразделения составляют от 50 до 69%, оно теряет боеспособность. И её потеряли практически все украинские бригады», — сказал он.

Риттер отметил, что во время контрнаступления украинцы понесли и до сих пор несут огромные потери. Ряду подразделений, по его словам, пришлось заменять погибших солдат трижды за время летне-осенней кампании. 

«Они теряют ужасно много людей», — заключил он.

Ранее в сети опубликовали видео насильственного процесса мобилизации во Львовской области.

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