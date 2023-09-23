Кулемзин: две жительницы Донецка ранены из-за обстрела ВСУ

Две мирные жительницы получили ранения при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинской армии, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

В своём Telegram-канале он рассказал, что инцидент произошёл в микрорайоне Текстильщик. Кроме того, по его словам, здание детского сада получило разрушения из-за обстрела Куйбышевского района.

«В результате обстрела Куйбышевского района в здании детского сада №305 по ул. Куйбышева повреждены кровля и остекление. Пострадавших нет», — добавил Кулемзин.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ открыли огонь по городу Шебекино в Белгородской области.