Кулемзин: две жительницы Донецка ранены из-за обстрела ВСУ
- РИА Новости
В своём Telegram-канале он рассказал, что инцидент произошёл в микрорайоне Текстильщик. Кроме того, по его словам, здание детского сада получило разрушения из-за обстрела Куйбышевского района.
«В результате обстрела Куйбышевского района в здании детского сада №305 по ул. Куйбышева повреждены кровля и остекление. Пострадавших нет», — добавил Кулемзин.
Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ открыли огонь по городу Шебекино в Белгородской области.