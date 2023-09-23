Узнать больше

Кулемзин: две жительницы Донецка ранены из-за обстрела ВСУ

Короткая ссылка
Две мирные жительницы получили ранения при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинской армии, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Кулемзин: две жительницы Донецка ранены из-за обстрела ВСУ
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале он рассказал, что инцидент произошёл в микрорайоне Текстильщик. Кроме того, по его словам, здание детского сада получило разрушения из-за обстрела Куйбышевского района.

«В результате обстрела Куйбышевского района в здании детского сада №305 по ул. Куйбышева повреждены кровля и остекление. Пострадавших нет», — добавил Кулемзин.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ открыли огонь по городу Шебекино в Белгородской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить