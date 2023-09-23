Украинские войска обстреляли Шебекино в Белгородской области
- РИА Новости
В своём Telegram он сообщил, что в результате обстрела никто не пострадал, однако есть повреждения среди объектов инфраструктуры.
«Есть повреждения на территории производственного цеха одного из промышленных предприятий: пробита кровля», — проинформировал глава.
Гладков добавил, что на месте происшествия работают оперативные и аварийные службы.
Ранее сообщалось, что средства ПВО перехватили пущенную ВСУ ракету по Бердянску Запорожской области.