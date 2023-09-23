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Украинские войска обстреляли Шебекино в Белгородской области

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Украинские военнослужащие в очередной раз открыли огонь по городу Шебекино Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Украинские войска обстреляли Шебекино в Белгородской области
  • РИА Новости

В своём Telegram он сообщил, что в результате обстрела никто не пострадал, однако есть повреждения среди объектов инфраструктуры.

«Есть повреждения на территории производственного цеха одного из промышленных предприятий: пробита кровля», — проинформировал глава.

Гладков добавил, что на месте происшествия работают оперативные и аварийные службы.

Ранее сообщалось, что средства ПВО перехватили пущенную ВСУ ракету по Бердянску Запорожской области.

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