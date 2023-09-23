Экс-советник Кучмы Соскин заявил о нежелании Зеленского восстанавливать города
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«Посмотрите, что происходит в городах... Ничего особенного там не сделано. Русские сделали в Мариуполе больше, чем Зеленский и его режим в украинских городах», — сказал он.
При этом Соскин напомнил, что Зеленскому Западом выделялись огромные деньги на начало восстановления. В связи с этим он выразил мнение, что соответствующие средства были разворованы.
Ранее Bloomberg сообщал, что Зеленский был очень эмоционален в частных беседах на ГА ООН.