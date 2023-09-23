Экс-советник Кучмы Соскин заявил о нежелании Зеленского восстанавливать города

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил в своём YouTube-канале о нежелании Владимира Зеленского восстанавливать города.

«Посмотрите, что происходит в городах... Ничего особенного там не сделано. Русские сделали в Мариуполе больше, чем Зеленский и его режим в украинских городах», — сказал он.

При этом Соскин напомнил, что Зеленскому Западом выделялись огромные деньги на начало восстановления. В связи с этим он выразил мнение, что соответствующие средства были разворованы.

Ранее Bloomberg сообщал, что Зеленский был очень эмоционален в частных беседах на ГА ООН.