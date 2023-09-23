В ДНР житель Озеряновки получил ранение из-за обстрела ВСУ
- РИА Новости
Об этом проинформировал мэр Горловки Иван Приходько в своём Telegram-канале.
По его словам, огонь вёлся с позиций, находящихся под контролем киевского режима.
«В результате обстрела села Озеряновка (Центрально-Городской район Горловки) с позиций украинских террористов ранен мирный горловчанин», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что мирная жительница Новой Каховки погибла в ходе миномётного обстрела украинских войск.