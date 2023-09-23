В ДНР житель Озеряновки получил ранение из-за обстрела ВСУ

Мирный житель села Озеряновка, которое находится в Центрально-Городском районе населённого пункта Горловка, получил ранение в результате ударов украинской армии.

Об этом проинформировал мэр Горловки Иван Приходько в своём Telegram-канале.

По его словам, огонь вёлся с позиций, находящихся под контролем киевского режима.

«В результате обстрела села Озеряновка (Центрально-Городской район Горловки) с позиций украинских террористов ранен мирный горловчанин», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мирная жительница Новой Каховки погибла в ходе миномётного обстрела украинских войск.