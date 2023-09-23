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Жительница Новой Каховки погибла при обстреле ВСУ

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Украинские военные нанесли удар по населённому пункту Новая Каховка Херсонской области из миномётов. В результате атаки погибла мирная жительница.
Жительница Новой Каховки погибла при обстреле ВСУ
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.

По представленным данным, ВСУ открыли огонь в 14:00 мск по автобусной остановке в микрорайоне Основа. Там двое мирных жителей ждали прихода автобуса.

«В результате прилёта трёх мин погибла женщина 1984 года рождения, 49-летний мужчина с тяжёлыми ранениями доставлен в больницу Скадовска», — сообщила администрация.

Ранее администрация Лисичанска заявила, что сотрудник почты получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ.

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