В Минобрнауки России прокомментировали провокацию Молдавии в отношении учёных

Заместитель министра Минобрнауки России Константин Могилевский в беседе с RT прокомментировал провокацию Молдавии в отношении учёных, которых два дня удерживали в залах ожидания аэропорта Кишинёва, а потом депортировали.

Как отметил Могилевский, министерство выражает поддержку учёным из ряда стран, которых не пропустили на международную конференцию «Русский язык как основа межнационального мира».

«Прежде всего хотел бы выразить поддержку нашим коллегам-учёным, попавшим в такую неприятную ситуацию. Эта провокация — позор для всей Молдавии, страны, в которой русский язык является вторым по распространённости после, собственно, самого молдавского», — заявил он.

По его словам, нет никаких объяснений тому, какую угрозу для Кишинёва могли представлять два десятка заслуженных исследователей, планировавших встретиться со своими коллегами-филологами в Приднестровском государственном университете.

«Очевидно, что такие демарши не добавляют Молдавии авторитета и в целом указывают на отношение к науке в этой стране. Со своей стороны, заверю, что Минобрнауки России всегда открыто к сотрудничеству с учёными всех стран, включая молдавских коллег, и обязательно окажет содействие в проведении сорванного мероприятия на территории Российской Федерации», — заключил он.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ 19 сентября Кишинёва без внятных объяснений во въезде в страну 15 учёным-филологам из Белоруссии, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, прибывшим туда для участия в международной конференции в рамках Года русского языка как языка межнационального общения.