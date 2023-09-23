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МО России: потери ВСУ на Запорожском направлении за неделю превысили 500 человек

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За неделю российские войска отразили на Запорожском направлении восемь атак украинской армии, потери ВСУ превысили 515 военнослужащих.
МО России: потери ВСУ на Запорожском направлении за неделю превысили 500 человек
  • РИА Новости

«На Запорожском направлении подразделениями российских войск отражены восемь атак», — говорится в сводке военного ведомства.

Атаки велись в районе населённых пунктов Работино и Вербовое.

Отмечается, что потери ВСУ составили более 515 человек, 24 бронемашины и 19 автомобилей.

Ранее военкор RT Влад Андрица побывал в зоне СВО на участке Работино — Вербовое — Новопрокопьевка и пообщался с командиром подразделения разведки с позывным Бекас.

По словам российского военнослужащего, 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ разбита. Ей не помогли американские БТР Stryker.

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