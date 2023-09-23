МО России: потери ВСУ на Запорожском направлении за неделю превысили 500 человек

За неделю российские войска отразили на Запорожском направлении восемь атак украинской армии, потери ВСУ превысили 515 военнослужащих.

«На Запорожском направлении подразделениями российских войск отражены восемь атак», — говорится в сводке военного ведомства.

Атаки велись в районе населённых пунктов Работино и Вербовое.

Отмечается, что потери ВСУ составили более 515 человек, 24 бронемашины и 19 автомобилей.

Ранее военкор RT Влад Андрица побывал в зоне СВО на участке Работино — Вербовое — Новопрокопьевка и пообщался с командиром подразделения разведки с позывным Бекас.

По словам российского военнослужащего, 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ разбита. Ей не помогли американские БТР Stryker.