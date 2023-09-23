МО России: потери ВСУ на Запорожском направлении за неделю превысили 500 человек
- РИА Новости
«На Запорожском направлении подразделениями российских войск отражены восемь атак», — говорится в сводке военного ведомства.
Атаки велись в районе населённых пунктов Работино и Вербовое.
Отмечается, что потери ВСУ составили более 515 человек, 24 бронемашины и 19 автомобилей.
Ранее военкор RT Влад Андрица побывал в зоне СВО на участке Работино — Вербовое — Новопрокопьевка и пообщался с командиром подразделения разведки с позывным Бекас.
По словам российского военнослужащего, 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ разбита. Ей не помогли американские БТР Stryker.