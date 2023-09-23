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Военная хроника сообщила об обстановке на Запорожском направлении

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Сообщения командующего оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Вооружённых сил Украины о якобы продвижении ВСУ под Вербовым в Запорожской области не соответствуют действительности, заявили Военной хронике бойцы 1430-го полка 42-й МСД.
Военная хроника сообщила об обстановке на Запорожском направлении
  • РИА Новости

По словам российских бойцов, обстановка в районе Работино — Вербовое остаётся напряжённой.

Военная хроника пишет, что проблемы украинских войск на этом участке фронта продолжают накапливаться.

Ранее военкор RT Влад Андрица побывал в зоне СВО на участке Работино — Вербовое — Новопрокопьевка и пообщался с командиром подразделения разведки с позывным Бекас.

По словам российского военнослужащего, 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ разбита. Ей не помогли американские БТР Stryker.

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