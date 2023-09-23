Военная хроника сообщила об обстановке на Запорожском направлении
- РИА Новости
По словам российских бойцов, обстановка в районе Работино — Вербовое остаётся напряжённой.
Военная хроника пишет, что проблемы украинских войск на этом участке фронта продолжают накапливаться.
Ранее военкор RT Влад Андрица побывал в зоне СВО на участке Работино — Вербовое — Новопрокопьевка и пообщался с командиром подразделения разведки с позывным Бекас.
По словам российского военнослужащего, 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ разбита. Ей не помогли американские БТР Stryker.