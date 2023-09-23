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Экс-разведчик Риттер: ВСУ могут устроить военный переворот и сместить Зеленского

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что Вооружённые силы Украины могут устроить военный переворот и сместить Владимира Зеленского.
Экс-разведчик Риттер: ВСУ могут устроить военный переворот и сместить Зеленского
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в интервью Джеффу Норману на шоу Ask the Inspector.

«Они могли бы начать переворот и сместить человека, которого они считают угрозой номер один для их национальной безопасности», — подчеркнул Риттер.

Он уточнил, что речь идёт о Зеленском.

По мнению экс-разведчика, мятеж может быть осуществлён из-за того, что военные ВСУ чувствуют разочарование из-за больших потерь в украинской армии, к которым привела политика Зеленского.

Ранее Риттер высказал мнение, что Зеленского могут отстранить от власти из-за ряда неудач украинской армии.

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