Бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что Вооружённые силы Украины могут устроить военный переворот и сместить Владимира Зеленского.

Об этом он сказал в интервью Джеффу Норману на шоу Ask the Inspector.

«Они могли бы начать переворот и сместить человека, которого они считают угрозой номер один для их национальной безопасности», — подчеркнул Риттер.

Он уточнил, что речь идёт о Зеленском.

По мнению экс-разведчика, мятеж может быть осуществлён из-за того, что военные ВСУ чувствуют разочарование из-за больших потерь в украинской армии, к которым привела политика Зеленского.

Ранее Риттер высказал мнение, что Зеленского могут отстранить от власти из-за ряда неудач украинской армии.