Минобороны показало боевой вылет истребителя Су-35С ВКС России в зоне СВО

Министерство обороны России показало боевой вылет истребителя Су-35С российских ВКС в зоне специальной военной операции.

Об этом пишут «Известия».

Как отмечается в материале, экипажи многоцелевых истребителей Су-35С ВКС России отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолётов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолётов армейской авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике ВС Украины.

Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолёт Вооружённых сил Украины, отметили в министерстве.

Ранее Военная хроника рассказала о достоинствах российского сверхманёвренного тяжёлого многоцелевого истребителя Су-35С.