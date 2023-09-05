Военная хроника рассказала о достоинствах российского истребителя Су-35С

Военная хроника рассказала о достоинствах российского сверхманёвренного тяжёлого многоцелевого истребителя Су-35С.

Отмечается, что Су-35С — военный самолёт поколения 4++ — ежедневно подтверждает статус лидера в боевых условиях.

«Эта уникальная военная машина — одна из передовых разведывательно-ударных платформ в истории современной мировой авиации. В странах НАТО Су-35С получил прозвище Flanker-E+», — говорится в разборе.

Отмечается, что Су-35С является и истребителем, и бомбардировщиком, который к тому же обладает средствами прорыва противовоздушной обороны. При этом целями данного самолёта становятся все возможные воздушные, наземные и надводные цели.

«Современное оборудование (пятого поколения) позволяет «сушкам» в любых метеоусловиях осуществлять поверхностную радиолокационную разведку и обнаруживать цели типа: «мост» — до 170 км, «катер» — 120 км, «группа танков» — до 70 км, «рассредоточенные САУ» — 35—50 км», — пишет Военная хроника.

Отмечается, что особенностью нового истребителя является бортовая РЛС Н035 «Ирбис-Э», которая сопровождает 30 воздушных целей и одновременно атакует восемь из них.

«Благодаря ей российские «тяжеловесы» способны обнаруживать вражеские Су-25 и Су-27 на удалении до 400 км и перехватывать их дальнобойными ракетами Р-37М на дистанции до 250 км», — говорится в разборе.

Также пилоты Су-35С могут без включения радаров обнаруживать авиацию и крылатые ракеты противника по тепловому излучению реактивных струй двигателей.

«Для этого применяется оптико-локационная станция ОЛС-35. Комплекс связи С-108 даёт возможность пилотам Су-35С выполнять целераспределение при большом количестве летательных аппаратов противника», — отмечается в материале.

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