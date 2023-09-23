МО: российские миротворцы доставили гуманитарный груз населению в Карабахе
Об этом сообщает Министерство обороны России.
Отмечается, что всего российские миротворцы доставили в Степанакерт более 50 тонн груза, в том числе продовольственные пайки и гигиенические наборы.
Кроме того, в расположении миротворческого контингента России находятся 826 мирных жителей, в том числе 440 детей, в данный момент не имеющих возможность вернуться в свои дома.
Ранее в ведомстве сообщили, что российские миротворцы обеспечили доставку свыше 50 т продуктов мирному населению Карабаха через Лачинский коридор и по Агдамской дороге.