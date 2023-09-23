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МО: российские миротворцы доставили гуманитарный груз населению в Карабахе

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Российские военнослужащие миротворческого контингента обеспечили доставку гуманитарного груза для мирного населения Нагорного Карабаха.

Об этом сообщает Министерство обороны России.

Отмечается, что всего российские миротворцы доставили в Степанакерт более 50 тонн груза, в том числе продовольственные пайки и гигиенические наборы.

Кроме того, в расположении миротворческого контингента России находятся 826 мирных жителей, в том числе 440 детей, в данный момент не имеющих возможность вернуться в свои дома.

Ранее в ведомстве сообщили, что российские миротворцы обеспечили доставку свыше 50 т продуктов мирному населению Карабаха через Лачинский коридор и по Агдамской дороге.

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