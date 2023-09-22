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Минобороны: миротворцы доставили свыше 50 т продуктов мирному населению Карабаха

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Российские миротворцы обеспечили доставку свыше 50 т продуктов мирному населению Карабаха через Лачинский коридор и по Агдамской дороге.
Минобороны: миротворцы доставили свыше 50 т продуктов мирному населению Карабаха
  • AFP
  • © ALAIN JOCARD

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Российскими миротворцами обеспечена доставка гуманитарных грузов для мирного населения Карабаха через Лачинский коридор и по Агдамской дороге. Всего доставлено свыше 50 т продовольствия», — говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские миротворцы приложили все усилия для оказания помощи людям в Карабахе.

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