Залужный обсудил операции ВСУ с генералом США Милли
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«Провёл телефонный разговор с главой Объединённого комитета начальников штабов США генералом Марком Милли», — написал Залужный в своём Telegram-канале.
Он отметил, что рассказал Милли о ситуации на фронте, ходе оборонительных и наступательных операций.
По его словам, отдельно обсуждались потребности армии Украины.
Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что ВСУ утратили наступательный потенциал и переходят к обороне.
Российский президент Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71 тыс. человек в ходе контрнаступления.