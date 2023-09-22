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Залужный обсудил операции ВСУ с генералом США Милли

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил наступательные и оборонительные операции украинской армии с председателем Объединённого комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Залужный обсудил операции ВСУ с генералом США Милли
  • globallookpress.com
  • © Keystone Press Agency

«Провёл телефонный разговор с главой Объединённого комитета начальников штабов США генералом Марком Милли», — написал Залужный в своём Telegram-канале.

Он отметил, что рассказал Милли о ситуации на фронте, ходе оборонительных и наступательных операций.

По его словам, отдельно обсуждались потребности армии Украины.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что ВСУ утратили наступательный потенциал и переходят к обороне.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71 тыс. человек в ходе контрнаступления.

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