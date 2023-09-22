Российские бойцы рассказали RT о характере работы БМ-21 «Град» по военным ВСУ

Российский экипаж БМ-21 «Град» на Угледарском направлении рассказал спецкору RT Александру Пискунову о том, как осуществляется работа по подавлению украинских военных.

Как отметил водитель-заряжающий с позывным Добрый, отстрелявшись по противнику, бойцы ТОФ 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты из Приморья должны быстро уезжать с позиции, иначе прилетит ответный удар.

«Вот мы отработали, начинаем сворачиваться, буссоль уже всё, оборудование собираем, и ответный залп приходит кассетами — три-четыре снаряда стабильно прилетает по нам», — рассказал он.

Также ещё один боец рассказал, что их пытаются атаковать в том числе с беспилотников, однако технику после таких нападений, если они случаются, быстро чинят.

Ранее российские военные рассказали военкору RT Владу Андрице, как артиллерия ОДШБр «Ветераны» разносит ВСУ в Соледаре.