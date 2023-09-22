Мужчина из Саратова третьи сутки ждёт на Лачинском КПП вести от своей семьи

Мужчина из Саратова уже третьи сутки стоит на Лачинском КПП, чтобы узнать, что с его семьёй из города Мартуни в Карабахе. Григорий рассказал военкору RT Илье Васюнину, что у семьи нет ни света, ни связи.

«Мы здесь стоим, потому что мы все выходцы из Арцаха. Наши все братья, родственники, родные, матери, отцы — все там», — сказал мужчина.

Григорий надеется встретить родных на этом КПП.

«Мы, единственно, надеемся на миротворцев. В этом коридоре проезжают одни миротворцы, помощь оказывают — больше никого не видел. Ждём каждую секунду просто чуда, хоть слышать голос их, что живые», — сказал он.

Григорий добавил, что официальной информации ни от одной из сторон пока не получал: «Даже если хоть отпустят, то пусть пешком, босиком пройдут этот коридор, мы их встретим».

21 сентября Васюнин сообщил, что два автомобиля с российскими миротворцами пересекли контрольно-пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор.