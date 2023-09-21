Военкор RT: машины миротворцев пересекли КПП на въезде в Лачинский коридор
Отмечается, что со вчерашнего дня там дежурят родственники жителей Нагорного Карабаха.
При этом два человека, находящиеся на связи с родственниками в Степанакерте, заявили RT, что в город зашли азербайджанские военные.
Однако никакой официальной информации нет и местные жители не понимают, что им делать.
Ранее Министерство обороны Азербайджана опровергло данные о наступлении военных республики в направлении города Степанакерт.