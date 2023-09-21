Военкор RT: машины миротворцев пересекли КПП на въезде в Лачинский коридор

Два автомобиля с российскими миротворцами пересекли контрольно-пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор. Соответствующие данные привёл военный корреспондент RT Илья Васюнин, находящийся на месте событий.

Отмечается, что со вчерашнего дня там дежурят родственники жителей Нагорного Карабаха.

При этом два человека, находящиеся на связи с родственниками в Степанакерте, заявили RT, что в город зашли азербайджанские военные.

Однако никакой официальной информации нет и местные жители не понимают, что им делать.

Ранее Министерство обороны Азербайджана опровергло данные о наступлении военных республики в направлении города Степанакерт.