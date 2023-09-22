Военная хроника: у ВСУ отсутствует система ПВО на стратегически важных объектах
Отмечается, что удар по цеху Харьковского бронетанкового завода на северо-востоке города был нанесён ещё 15—16 сентября.
«Это не первый прилёт высокоточного оружия по территории, где проводится ремонт боевой техники ВСУ», — говорится в заявлении.
По данным издания, и в Харькове, и на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге отсутствовали средства ПВО.
«И аэродром, и цеха Харьковского бронетанкового завода являются действующими военными объектами, функционирование которых после нанесения удара почти наверняка было если не нарушено, то затруднено и совершенно точно скомпрометировано», — говорится в тексте.
Ранее немецкий журналист Юлиан Рёпке заявил, что Вооружённые силы Украины столкнутся с проблемами из-за того, что российский беспилотник «Ланцет» способен поражать цели на большем расстоянии, чем предполагалось.