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Военная хроника: у ВСУ отсутствует система ПВО на стратегически важных объектах

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Удар по заводу в Харькове и поражение дроном «Ланцет» целей на аэродроме Долгинцево показали, что у украинских войск отсутствуют средства ПВО на стратегически важных объектах.

Отмечается, что удар по цеху Харьковского бронетанкового завода на северо-востоке города был нанесён ещё 15—16 сентября.

«Это не первый прилёт высокоточного оружия по территории, где проводится ремонт боевой техники ВСУ», — говорится в заявлении.

По данным издания, и в Харькове, и на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге отсутствовали средства ПВО.

«И аэродром, и цеха Харьковского бронетанкового завода являются действующими военными объектами, функционирование которых после нанесения удара почти наверняка было если не нарушено, то затруднено и совершенно точно скомпрометировано», — говорится в тексте.

Ранее немецкий журналист Юлиан Рёпке заявил, что Вооружённые силы Украины столкнутся с проблемами из-за того, что российский беспилотник «Ланцет» способен поражать цели на большем расстоянии, чем предполагалось.

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