Узнать больше

Экс-разведчик ВС США Риттер: у Украины нет шансов победить Россию на поле боя

Короткая ссылка
Бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил уверенность в том, что у Вооружённых сил Украины нет шансов победить армию Россию на поле боя.
Экс-разведчик ВС США Риттер: у Украины нет шансов победить Россию на поле боя
  • AP
  • © Libkos

Такое мнение Риттер высказал в эфире программы The Jimmy Dore Show.

Как отметил экс-разведчик, российские войска находятся под руководством лучших офицеров в мире.

По его мнению, командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук имеет преимущества над любым генералом США.

«Остальные русские генералы тоже. Они хорошо подготовлены, у армии великолепное оружие, отличное руководство и мотивация. У украинцев нет шансов победить Россию на поле боя», — подчеркнул Риттер.

Он также напомнил, что ВС России смогли выстроить мощнейшую оборону, которую украинская армия так и не смогла преодолеть.

Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что у России нет других вариантов, кроме победы на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить