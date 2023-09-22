Экс-разведчик ВС США Риттер: у Украины нет шансов победить Россию на поле боя
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Такое мнение Риттер высказал в эфире программы The Jimmy Dore Show.
Как отметил экс-разведчик, российские войска находятся под руководством лучших офицеров в мире.
По его мнению, командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук имеет преимущества над любым генералом США.
«Остальные русские генералы тоже. Они хорошо подготовлены, у армии великолепное оружие, отличное руководство и мотивация. У украинцев нет шансов победить Россию на поле боя», — подчеркнул Риттер.
Он также напомнил, что ВС России смогли выстроить мощнейшую оборону, которую украинская армия так и не смогла преодолеть.
Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что у России нет других вариантов, кроме победы на Украине.