Власти и волонтёры ДНР устроили украинским пленным встречу с родными
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Об этом информирует РИА Новости.
Как рассказала волонтёр Марина Шифона, это уже вторая организованная встреча.
«Приехали с Украины и украинцы, которые эмигрировали в Европу», — сообщила она.
Волонтёр добавила, что встреча была организована совместно с омбудсменом ДНР Дарьей Морозовой.
Отмечается, что всего родственники приехали к семи пленным.
В июле корреспондент RT Сами Абу Деяб рассказал, что в рамках гуманитарной инициативы власти ДНР устроили встречи украинских военнопленных с семьями.