Узнать больше

Власти и волонтёры ДНР устроили украинским пленным встречу с родными

Короткая ссылка
Власти и волонтёры Донецкой Народной Республики устроили украинским пленным встречу с родными.
Власти и волонтёры ДНР устроили украинским пленным встречу с родными
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

Об этом информирует РИА Новости.

Как рассказала волонтёр Марина Шифона, это уже вторая организованная встреча.

«Приехали с Украины и украинцы, которые эмигрировали в Европу», — сообщила она.

Волонтёр добавила, что встреча была организована совместно с омбудсменом ДНР Дарьей Морозовой.

Отмечается, что всего родственники приехали к семи пленным.

В июле корреспондент RT Сами Абу Деяб рассказал, что в рамках гуманитарной инициативы власти ДНР устроили встречи украинских военнопленных с семьями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить