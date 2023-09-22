Власти и волонтёры ДНР устроили украинским пленным встречу с родными

Власти и волонтёры Донецкой Народной Республики устроили украинским пленным встречу с родными.

Об этом информирует РИА Новости.

Как рассказала волонтёр Марина Шифона, это уже вторая организованная встреча.

«Приехали с Украины и украинцы, которые эмигрировали в Европу», — сообщила она.

Волонтёр добавила, что встреча была организована совместно с омбудсменом ДНР Дарьей Морозовой.

Отмечается, что всего родственники приехали к семи пленным.

В июле корреспондент RT Сами Абу Деяб рассказал, что в рамках гуманитарной инициативы власти ДНР устроили встречи украинских военнопленных с семьями.