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Марочко: ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции у Новосёловского в ЛНР

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Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины предпринимают попытки вернуть утраченные позиции у населённого пункта Новосёловское в ЛНР.
Марочко: ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции у Новосёловского в ЛНР
  • AP

Его слова приводит РИА Новости.

«В районе населённого пункта Новосёловское противник предпринимает активные действия для возвращения ранее утраченных позиций», — констатировал он.

Марочко добавил, что в ходе обстрелов ВСУ активно используют кассетные и зажигательные боеприпасы.

17 августа Военная хроника опубликовала эксклюзивные кадры подписчиков со Сватовского направления, на которых запечатлено уничтожение отделения ВСУ во время освобождения Новосёловского в ЛНР.

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