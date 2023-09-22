Марочко: ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции у Новосёловского в ЛНР

Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины предпринимают попытки вернуть утраченные позиции у населённого пункта Новосёловское в ЛНР.

Его слова приводит РИА Новости.

«В районе населённого пункта Новосёловское противник предпринимает активные действия для возвращения ранее утраченных позиций», — констатировал он.

Марочко добавил, что в ходе обстрелов ВСУ активно используют кассетные и зажигательные боеприпасы.

17 августа Военная хроника опубликовала эксклюзивные кадры подписчиков со Сватовского направления, на которых запечатлено уничтожение отделения ВСУ во время освобождения Новосёловского в ЛНР.