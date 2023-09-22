Марочко: ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции у Новосёловского в ЛНР
- AP
Его слова приводит РИА Новости.
«В районе населённого пункта Новосёловское противник предпринимает активные действия для возвращения ранее утраченных позиций», — констатировал он.
Марочко добавил, что в ходе обстрелов ВСУ активно используют кассетные и зажигательные боеприпасы.
17 августа Военная хроника опубликовала эксклюзивные кадры подписчиков со Сватовского направления, на которых запечатлено уничтожение отделения ВСУ во время освобождения Новосёловского в ЛНР.