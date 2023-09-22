РИА Новости: Киев пытается вербовать российских офицеров через WhatsApp

Украинские спецслужбы через мессенджеры, в том числе WhatsApp, пытаются вербовать российских офицеров.

Об этом информирует РИА Новости.

Так, один из российских военнослужащих рассказал, что на него вышел украинский представитель и представился от имени его друга.

Отмечается, что в ходе переписки военному за денежное вознаграждение предлагали предоставлять данные и координаты расположения техники и войск.

По словам офицера, он понял, что его пытаются спровоцировать на военное преступление, о чём доложил командованию. По данным агентства, дальнейший диалог продолжился под контролем российских спецслужб.

Сам офицер призвал товарищей быть бдительными и докладывать командованию о попытках вербовки.

Заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Мария Заболоцкая заявила, что США продолжают попытки вербовки российских дипломатов.

Также вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова отметила, что ВСУ вербуют детей для установления координат российских войск.