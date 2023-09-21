Экс-агент MI6 Крук: ВСУ откажутся идти в новое наступление по приказу Зеленского

Экс-агент MI6 Аластер Крук заявил, что украинские военные откажутся идти в новое наступление, если Владимир Зеленский отдаст такой приказ.

По его словам, Зеленский обратится к своим военным с призывом продолжить наступление для прорыва российской обороны.

«В этот момент, если он обернётся назад, то увидит, что за ним никто не последует... Его армия просто не пойдёт в новое наступление», — заявил Крук в интервью каналу Judging Freedom на YouTube.

Также он сообщил, что попытка Зеленского давить на эмоции во время выступлений в ГА ООН говорит о его отчаянии.