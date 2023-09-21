Пентагон: танки Abrams поставят на Украину в ближайшие дни и недели
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По «соображениям оперативной безопасности» он не стал вдаваться в подробности.
«Могу только сказать, что мы ожидаем, что они прибудут на Украину в ближайшие дни и недели», — сказал Райдер.
Райдер добавил, что поставки идут по графику.
Глава Пентагона Ллойд Остин ранее анонсировал поставку танков Abrams на Украину в ближайшее время.
В ДНР заверили, что американские танки будут уничтожены, как и другая западная техника.