Пентагон: танки Abrams поставят на Украину в ближайшие дни и недели

Американские танки Abrams поставят на Украину в ближайшие дни и недели, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

По «соображениям оперативной безопасности» он не стал вдаваться в подробности.

«Могу только сказать, что мы ожидаем, что они прибудут на Украину в ближайшие дни и недели», — сказал Райдер.

Райдер добавил, что поставки идут по графику.

Глава Пентагона Ллойд Остин ранее анонсировал поставку танков Abrams на Украину в ближайшее время.

В ДНР заверили, что американские танки будут уничтожены, как и другая западная техника.