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Военкор RT рассказал о брошенных военных ВСУ после подбития БМП у Вербового

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Военкор RT Мурад Газдиев рассказал о судьбе брошенных военных ВСУ после подбития БМП у Вербового, а также показал их лежащие тела возле военной техники.
Военкор RT рассказал о брошенных военных ВСУ после подбития БМП у Вербового
  • AP
  • © Gregor Fischer

Как отметил Газдиев, в результате уничтожения немецкой БМП Marder, а также БМП-82 ВСУ вблизи Вербового погибли несколько военных ВСУ.

«Если кому-то показалось, что десант ВСУ остался невредим, то это не так. Те, кто мог убежать, убежали, оставив пятерых раненых товарищей медленно и мучительно умирать», — отметил он.

Три тела остались около БМП, ещё двое уползли и умерли в посадке.

Ранее Газдиев опубликовал эффектное видео разгрома бронегруппы ВСУ при попытке наступления на Вербовое.

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