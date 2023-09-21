Военкор RT рассказал о брошенных военных ВСУ после подбития БМП у Вербового

Военкор RT Мурад Газдиев рассказал о судьбе брошенных военных ВСУ после подбития БМП у Вербового, а также показал их лежащие тела возле военной техники.

Как отметил Газдиев, в результате уничтожения немецкой БМП Marder, а также БМП-82 ВСУ вблизи Вербового погибли несколько военных ВСУ.

«Если кому-то показалось, что десант ВСУ остался невредим, то это не так. Те, кто мог убежать, убежали, оставив пятерых раненых товарищей медленно и мучительно умирать», — отметил он.

Три тела остались около БМП, ещё двое уползли и умерли в посадке.

Ранее Газдиев опубликовал эффектное видео разгрома бронегруппы ВСУ при попытке наступления на Вербовое.