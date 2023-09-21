В СФ назвали деградацией решение на Украине писать «Россия» с маленькой буквы
- РИА Новости
«Конечно, это показатель совершеннейшей деградации украинской политической верхушки. Они в этом желании выразить ненависть к России доходят до глупости. Они фактически вносят в грамматику какие-то новшества, которые касаются определённых национальностей. То есть все страны будут писаться с заглавной буквы, а Россия — с маленькой», — отметил Цеков.
Ранее сообщалось, что Нацкомиссия Украины разрешила писать «Российская Федерация», а также другие связанные с Россией наименования с маленькой буквы. В заявлении говорится, что это можно «не квалифицировать как отклонение от норм украинского языка».