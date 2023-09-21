На Украине разрешили писать «Российская Федерация» с маленькой буквы

Нацкомиссия Украины по стандартам государственного языка разрешила писать слова «Россия», «Российская Федерация», «Москва» и ряд других с маленькой буквы в текстах неофициального содержания.

Об этом пишет агентство «Украинские новости».

«Национальная комиссия по стандартам государственного языка… сообщает, что написание названий «Российская Федерация», «Россия», «Москва», «Московия», «Московское царство», «Российская империя»... и так далее со строчной буквы можно не квалифицировать как отклонение от норм украинского языка в текстах неофициального характера», — указывается в заявлении.

Ранее в Харькове охранник супермаркета METRO попросил украинскую журналистку Марию Уманскую снять кастрюлю с головы в ответ на требование разговаривать с ней на украинском языке.