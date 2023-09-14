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В Харькове охранник супермаркета попросил журналистку снять кастрюлю с головы

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В Харькове охранник супермаркета METRO попросил украинскую журналистку Марию Уманскую снять кастрюлю с головы в ответ на требование разговаривать с ней на украинском языке.
В Харькове охранник супермаркета попросил журналистку снять кастрюлю с головы
  • РИА Новости

О конфликте сообщило украинское агентство УНИАН.

«Ничего я никому не обязан, кастрюлю с головы сними», — сказал охранник журналистке.

Это возмутило его оппонентку.

«Что? Кастрюлю снять с головы? Вызывать СБУ?» — пригрозила она охраннику.

В ответ охранник пошутил, что в данной ситуации видна «рука Кремля». 

В апреле сообщалось, что пьяный солдат ВСУ устроил скандал в Буковеле из-за разговора гостей на русском.

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