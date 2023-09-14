В Харькове охранник супермаркета попросил журналистку снять кастрюлю с головы
- РИА Новости
О конфликте сообщило украинское агентство УНИАН.
«Ничего я никому не обязан, кастрюлю с головы сними», — сказал охранник журналистке.
Это возмутило его оппонентку.
«Что? Кастрюлю снять с головы? Вызывать СБУ?» — пригрозила она охраннику.
В ответ охранник пошутил, что в данной ситуации видна «рука Кремля».
В апреле сообщалось, что пьяный солдат ВСУ устроил скандал в Буковеле из-за разговора гостей на русском.