В Харькове охранник супермаркета попросил журналистку снять кастрюлю с головы

В Харькове охранник супермаркета METRO попросил украинскую журналистку Марию Уманскую снять кастрюлю с головы в ответ на требование разговаривать с ней на украинском языке.

РИА Новости

О конфликте сообщило украинское агентство УНИАН. «Ничего я никому не обязан, кастрюлю с головы сними», — сказал охранник журналистке. Это возмутило его оппонентку. «Что? Кастрюлю снять с головы? Вызывать СБУ?» — пригрозила она охраннику. В ответ охранник пошутил, что в данной ситуации видна «рука Кремля». В апреле сообщалось, что пьяный солдат ВСУ устроил скандал в Буковеле из-за разговора гостей на русском.