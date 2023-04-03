Пьяный солдат ВСУ устроил скандал в Буковеле из-за разговора гостей на русском

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Военный Вооружённых сил Украины, находившийся на реабилитации в одном из спа-отелей в Буковеле, предположительно в нетрезвом состоянии, устроил скандал из-за разговора гостей на русском языке.
Пьяный солдат ВСУ устроил скандал в Буковеле из-за разговора гостей на русском
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «СТРАНА.ua». 

Военный опубликовал в соцсетях видео, на котором мужчина в халате называет его провокатором и советует ему вернуться в Бахмут (Артёмовск), где идут боевые действия. Солдат утверждает, что мужчина «оскорблял ВСУ».

В сообщении говорится, что позже появилось ещё одно видео, как предполагают журналисты, от супруги мужчины в халате. По её словам, солдат был выпившим и неоднократно приставал к ним и другим гостям с требованием не говорить по-русски.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в центральной части Артёмовска (Бахмута) в ДНР идут бои, российские подразделения подошли практически вплотную к ж/д станции.

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