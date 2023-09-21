Мариупольцы в беседе с RT призывают к смертной казни в отношении азовцев

Мариупольцы, вспоминая преступления боевиков запрещённого в России «Азова»* во время боёв за город, говорят в беседе с корреспондентом RT Стивом Суини о необходимости приговорить их к смертной казни.

Некоторых азовцев, захваченных в плен после освобождения города, выдали в рамках обмена, другие содержатся под стражей, ожидая суда. По ряду дел уже вынесены первые приговоры.

«Расстрелять, убить так же, как они убивали мирных жителей. Не давали ни еды, ни воды, ничего. Был случай, когда они убили мать и маленького ребёнка, которому даже не было годика, и в это никто не верит, хотя это было — мариупольцы это видели», — заявила одна из собеседниц.

Другой опрошенный корреспондентом RT также выразил сожаление, что некоторые азовцы не получат заслуженной ответственности.

«Я бы смертную казнь (дала им. — RT). Не знаю, почему их поменяли там на кого-то. Вон мой дом, белой тканью закрытый, провалились даже межэтажные перекрытия. Полячки-снайперши лежали, в первой школе, в банке. Ничего хорошего, город уничтожили... только смертная казнь», — заявила ещё одна жительница Мариуполя.

Ранее военные России в Запорожской области нашли планшет азовца с фото на фоне свастики. Устройство принадлежало 19-летнему украинцу Владимиру Полуносову.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.