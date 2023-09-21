BBC: Залужный может стать фигурантом уголовного дела на Украине
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Как пишет «СТРАНА.ua», об этом сообщила украинская служба BBC со ссылкой на источники. По имеющимся данным, следствие идёт уже полтора года, а Залужный «беседовал со следователями», но процессуального статуса пока не имеет.
В узких политических кругах дело уже называют «делом Залужного», пишет издание.
Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер отметил, что Залужный случайно проговорился о провале контрнаступления украинской армии.