BBC: Залужный может стать фигурантом уголовного дела на Украине

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела по оставлению юга Украины.

Как пишет «СТРАНА.ua», об этом сообщила украинская служба BBC со ссылкой на источники. По имеющимся данным, следствие идёт уже полтора года, а Залужный «беседовал со следователями», но процессуального статуса пока не имеет.

В узких политических кругах дело уже называют «делом Залужного», пишет издание.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер отметил, что Залужный случайно проговорился о провале контрнаступления украинской армии.