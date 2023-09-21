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BBC: Залужный может стать фигурантом уголовного дела на Украине

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела по оставлению юга Украины.
BBC: Залужный может стать фигурантом уголовного дела на Украине
  • globallookpress.com
  • © Keystone Press Agency

Как пишет «СТРАНА.ua», об этом сообщила украинская служба BBC со ссылкой на источники. По имеющимся данным, следствие идёт уже полтора года, а Залужный «беседовал со следователями», но процессуального статуса пока не имеет.

В узких политических кругах дело уже называют «делом Залужного», пишет издание.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер отметил, что Залужный случайно проговорился о провале контрнаступления украинской армии.

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