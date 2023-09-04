Риттер: Залужный случайно проговорился о провале контрнаступления ВСУ
- AP
- © Steffen Kugler/Bundesregierung
По его словам, Залужный заявил партнёрам по НАТО, что невозможно рассуждать о ведении боевых действий в стиле альянса при отсутствии его ресурсов.
При этом главным ресурсом, которого не хватает ВСУ, является авиация, добавил он.
Риттер подчеркнул, что у украинской армии нет военно-воздушных сил, которые могли бы защитить небо от авиации ВС России.
Ранее Военная хроника рассказала об итогах контрнаступления ВСУ за три месяца — отмечается, что первоначальный план Киева был сорван практически сразу же.
Агентство Associated Press со ссылкой на солдат украинской армии сообщало, что заявления западных политиков и СМИ о провале контрнаступления ВСУ снижают боевой дух украинских солдат.