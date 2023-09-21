Херш: США признали победу России в конфликте на Украине, но продолжили лгать
- РИА Новости
Об этом Херш написал на платформе Substack со ссылкой на источники в американской разведке.
Он подчеркнул, что конфликт уже очевидно окончен победой России.
«Больше нет украинского наступления, но Белый дом и американские СМИ должны поддерживать ложь», — говорится в публикации.
Херш также заявил, что американское разведывательное сообщество считает, что Киев уже деморализован, а прорыв российской обороны в зоне СВО невозможен.