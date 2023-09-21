В Литве оппозиция просит исключить из школьной программы сексуальное воспитание

В Литве оппозиция просит власти исключить из новой школьной программы сексуальное воспитание, соответствующий законопроект уже разработан, сообщает Sputnik Литва.

Как считает депутат Агне Ширинскене, сексуальное образование в стране можно интегрировать в нравственное воспитание — уроки этики и религии.

«Я думаю, что возникший сейчас социальный конфликт был бы значительно уменьшен, потому что либеральные родители выбирали бы, как и сейчас, уроки этики, и там ребёнок получал бы основы полового воспитания, а родители, желающие воспитывать согласно своим убеждениям, религиозным или иным, выберет религию», — сказала она.

Законопроект подписали почти все представители оппозиции в Сейме, кроме социал-демократов.

Ранее в Литве начали собирать подписи за отказ от новой программы, включающей сексуальное образование.

Агентство напоминает, что ряд политиков и родителей школьников обвинили Миноброзование в том, что во время занятий будет «распространяться ЛГБТ-пропаганда».

17 сентября около 1,5 тыс. человек вышли на протест в центре Брюсселя с требованием отменить программу сексуального образования в школах.