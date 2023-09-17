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В Брюсселе родители протестуют против обязательного сексуального образования

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Около 1,5 тыс. человек протестуют в центре Брюсселя с требованием отменить программу сексуального образования в школах. Об этом сообщает РИА Новости.

Как говорится в материале, протестующие опасаются, что в школах будут пропагандировать гиперсексуальность и смену сексуальной ориентации.

Уточняется, что ключевым лозунгом на акции стала фраза «Руки прочь от наших детей!».

Кроме того, участники акции потребовали отставки министра образования франкофонного сообщества Бельгии — Федерации Валлония-Брюссель Каролин Дезир, которую они считают ответственной за внедрение данной программы.

13 сентября издание SudInfo сообщило, что в Бельгии совершено четыре попытки поджога школ в знак протеста против уроков сексуального просвещения.

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