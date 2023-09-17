В Брюсселе родители протестуют против обязательного сексуального образования
Как говорится в материале, протестующие опасаются, что в школах будут пропагандировать гиперсексуальность и смену сексуальной ориентации.
Уточняется, что ключевым лозунгом на акции стала фраза «Руки прочь от наших детей!».
Кроме того, участники акции потребовали отставки министра образования франкофонного сообщества Бельгии — Федерации Валлония-Брюссель Каролин Дезир, которую они считают ответственной за внедрение данной программы.
13 сентября издание SudInfo сообщило, что в Бельгии совершено четыре попытки поджога школ в знак протеста против уроков сексуального просвещения.