Конфликт на Украине продолжается, потому что на этом настаивает Владимир Зеленский, сообщил американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники в разведке.

«Чиновник, имеющий доступ к данным разведки, сообщил мне, что конфликт продолжается, потому что Зеленский настаивает на этом», — написал Херш в своей статье на платформе Substack.

Ни в штаб-квартире Зеленского, ни в Белом доме не обсуждается прекращение огня и нет интереса к переговорам, которые могли бы привести к «прекращению бойни», отметил журналист.

Как отметил Херш, американское разведывательное сообщество считает, что Киев уже деморализован, а прорыв российской обороны в зоне СВО невозможен.