Херш: Зеленский настаивает на продолжении конфликта на Украине
- AP
- © Richard Drew
«Чиновник, имеющий доступ к данным разведки, сообщил мне, что конфликт продолжается, потому что Зеленский настаивает на этом», — написал Херш в своей статье на платформе Substack.
Ни в штаб-квартире Зеленского, ни в Белом доме не обсуждается прекращение огня и нет интереса к переговорам, которые могли бы привести к «прекращению бойни», отметил журналист.
Как отметил Херш, американское разведывательное сообщество считает, что Киев уже деморализован, а прорыв российской обороны в зоне СВО невозможен.