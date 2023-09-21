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Херш: Зеленский настаивает на продолжении конфликта на Украине

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Конфликт на Украине продолжается, потому что на этом настаивает Владимир Зеленский, сообщил американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники в разведке.
Херш: Зеленский настаивает на продолжении конфликта на Украине
  • AP
  • © Richard Drew

«Чиновник, имеющий доступ к данным разведки, сообщил мне, что конфликт продолжается, потому что Зеленский настаивает на этом», — написал Херш в своей статье на платформе Substack.

Ни в штаб-квартире Зеленского, ни в Белом доме не обсуждается прекращение огня и нет интереса к переговорам, которые могли бы привести к «прекращению бойни», отметил журналист.

Как отметил Херш, американское разведывательное сообщество считает, что Киев уже деморализован, а прорыв российской обороны в зоне СВО невозможен.

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