В Баку сообщили о масштабной DDoS-атаке на сайт Алиева за последние дни

Официальный сайт президента Азербайджана Ильхама Алиева подвергся масштабной DDoS-атаке за последние два дня.

Об этом заявил начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности республики Турал Мамедов.

Он рассказал, что на ряд государственных учреждений страны были совершены кибератаки.

«Только на официальном сайте президента было зафиксировано более 4 млн DDoS-атак в секунду. Было создано множество поддельных доменов, через которые и осуществлялись кибератаки», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Алиев в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным принёс извинения в связи с гибелью миротворцев России в Нагорном Карабахе и пообещал провести тщательное расследование.