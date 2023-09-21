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В Баку сообщили о масштабной DDoS-атаке на сайт Алиева за последние дни

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Официальный сайт президента Азербайджана Ильхама Алиева подвергся масштабной DDoS-атаке за последние два дня.
В Баку сообщили о масштабной DDoS-атаке на сайт Алиева за последние дни
  • Gettyimages.ru
  • © Walter Bibikow

Об этом заявил начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности республики Турал Мамедов.

Он рассказал, что на ряд государственных учреждений страны были совершены кибератаки.

«Только на официальном сайте президента было зафиксировано более 4 млн DDoS-атак в секунду. Было создано множество поддельных доменов, через которые и осуществлялись кибератаки», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Алиев в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным принёс извинения в связи с гибелью миротворцев России в Нагорном Карабахе и пообещал провести тщательное расследование.

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