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На Украине возбудили 863 дела о мошенничестве с гуманитарной помощью

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Правоохранительные органы Украины с февраля 2022 года возбудили 863 уголовных дела о мошенничестве с гуманитарной помощью.
На Украине возбудили 863 дела о мошенничестве с гуманитарной помощью
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом пишет «Вести.ua».

По данным издания, заведено 696 дел о незаконном использовании гуманитарной помощи, 61 дело — о мошенничестве с гуманитарной помощью, более 30 дел — о растрате или завладении гуманитарной помощью путём злоупотребления служебным положением.

Отмечается, что больше всего производств открыли в Киеве, во Львовской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Ранее суд на Украине арестовал начальника Чугуевского военкомата Руслана Мазовецкого по подозрению в подделке документов.

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