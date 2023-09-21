На Украине возбудили 863 дела о мошенничестве с гуманитарной помощью
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Об этом пишет «Вести.ua».
По данным издания, заведено 696 дел о незаконном использовании гуманитарной помощи, 61 дело — о мошенничестве с гуманитарной помощью, более 30 дел — о растрате или завладении гуманитарной помощью путём злоупотребления служебным положением.
Отмечается, что больше всего производств открыли в Киеве, во Львовской, Днепропетровской и Полтавской областях.
Ранее суд на Украине арестовал начальника Чугуевского военкомата Руслана Мазовецкого по подозрению в подделке документов.