Узнать больше

RS: Зеленский столкнулся с иной политической реальностью после провала ВСУ

Короткая ссылка
Владимир Зеленский столкнулся с иной политической реальностью после провала контрнаступления Вооружённых сил Украины, пишет обозреватель Блез Мэлли в статье для издания Responsible Statecraft.
RS: Зеленский столкнулся с иной политической реальностью после провала ВСУ
  • AP
  • © Ukrainian Presidential Press Office

«Зеленский сталкивается с иной политической реальностью, чем та, что была в прошлом году», — говорится в публикации.

Отмечается, что украинское контрнаступление не принесло тех результатов, на которые надеялись представители западных стран.

Кроме того, автор напоминает, что в Соединённых Штатах обострилось противостояние из-за намерения Белого дома продолжить оказывать финансовую помощь Украине.

Ранее американский сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что намерен заблокировать экстренный законопроект о финансировании правительства США, если в него войдут положения о передаче средств Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить