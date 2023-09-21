RS: Зеленский столкнулся с иной политической реальностью после провала ВСУ

Владимир Зеленский столкнулся с иной политической реальностью после провала контрнаступления Вооружённых сил Украины, пишет обозреватель Блез Мэлли в статье для издания Responsible Statecraft.

«Зеленский сталкивается с иной политической реальностью, чем та, что была в прошлом году», — говорится в публикации.

Отмечается, что украинское контрнаступление не принесло тех результатов, на которые надеялись представители западных стран.

Кроме того, автор напоминает, что в Соединённых Штатах обострилось противостояние из-за намерения Белого дома продолжить оказывать финансовую помощь Украине.

Ранее американский сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что намерен заблокировать экстренный законопроект о финансировании правительства США, если в него войдут положения о передаче средств Украине.