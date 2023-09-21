В Киеве и ряде областей Украины вновь объявили воздушную тревогу
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
Ранее издание Klymenko Time сообщило о взрывах в Днепропетровской области Украины.
Также взрывы были слышны в Винницкой, Ровненской, Львовской и Ивано-Франковской областях Украины.