В Киеве и ряде областей Украины вновь объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога второй раз объявлена в Киеве и ряде областей Украины.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Ранее издание Klymenko Time сообщило о взрывах в Днепропетровской области Украины. Также взрывы были слышны в Винницкой, Ровненской, Львовской и Ивано-Франковской областях Украины.