РИА Новости: сотрудники СБУ массово пытаются продать свои квартиры в Луганске
Об этом информирует РИА Новости.
При этом отмечается, что такой ситуацией активно пользуются мошенники, которые подделывают документы и продают их квартиры, нарушая действующее законодательство.
В мае Парламент Крыма единогласно проголосовал за национализацию квартиры Владимира Зеленского в Ливадии.
Также глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что с активами украинских олигархов, которые находятся в Крыму, будет покончено раз и навсегда.