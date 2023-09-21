Сотрудники СБУ, жившие в Луганске до 2014 года, сейчас массово пытаются продать свои квартиры в региональном центре ЛНР и других городах республики.

Об этом информирует РИА Новости.

При этом отмечается, что такой ситуацией активно пользуются мошенники, которые подделывают документы и продают их квартиры, нарушая действующее законодательство.

В мае Парламент Крыма единогласно проголосовал за национализацию квартиры Владимира Зеленского в Ливадии.

Также глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что с активами украинских олигархов, которые находятся в Крыму, будет покончено раз и навсегда.